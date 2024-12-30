Київстар, VEON і Starlink підписали унікальну угоду для впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні

EON Ltd. (Nasdaq: VEON), материнська компанія Київстар (VEON або VEON Group), оголошує, що Київстар, його цифровий оператор в Україні, підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку. Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

«Київстар зробив величезну роботу, інвестуючи в 4G зв’язок в Україні, розширивши покриття на віддалені території та підвищивши енергостійкість своєї мережі. Це партнерство вкотре засвідчує нашу високу відданість Україні, а також дозволить значною мірою підвищити стійкість наших послуг завдяки супутниковим технологіям. Ми раді розпочати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну однією зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв’язку Direct to Cell», — коментує угоду Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group.

«Київстар є основою стійкості України під час війни. Ми прагнемо і надалі робити все можливе, аби забезпечити зв’язок для кожного українця. Наша співпраця зі Starlink стане революційною у досягненні стратегічної мети - «4G всюди». Ми пишаємося тим, що забезпечуємо винятковий сервіс для наших клієнтів та впроваджуємо нові унікальні технології світових гігантів для українців завдяки міжнародному партнерству», — додав Олександр Комаров, СЕО Київстар.

З початку повномасштабної війни Київстар спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектру та енергетичну незалежність. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.

З 2013 року VEON, материнська компанія Київстар, вже інвестувала в Україну понад 10 мільярдів доларів США і взяла на себе зобов’язання інвестувати ще 1 мільярд доларів у відновлення цифрової інфраструктури у період з 2023 по 2027 роки. Київстар увійшов до п’ятірки найкращих інвесторів в Україні за версією Forbes Україна та NV, що зробило VEON найбільшим міжнародним інвестором в країні у 2022 та 2023 роках.

«Новаторський дух VEON завжди дозволяв нам бути на передовій обслуговування ключових ринків. Завдяки партнерству зі SpaceX ми будемо використовувати космічні технології, щоб подолати розрив у зв’язку, розширити наші послуги за межі 160 мільйонів людей, яких ми обслуговуємо зараз. Ця угода знаменує собою трансформаційний рік для VEON: від перенесення нашої штаб-квартири до Дубаю та зосередження всіх операцій на Nasdaq у Нью-Йорку, до зміцнення нашої відданості інноваціям і зростанню в регіонах, які цього потребують найбільше», — сказав Огі К. Фабела II, Голова правління VEON.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший оператор електронних комунікацій в Україні, який обслуговує близько 23,3 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Як провідний оператор на ринку України, компанія забезпечує стабільну доступність мережі на рівні понад 90% з лютого 2022 року, забезпечуючи зв'язком не лише своїх клієнтів, а й широкі верстви населення України. Київстар на 100% належить групі компаній VEON.

Довідка про VEON

VEON — оператор цифрових комунікацій, зі штаб-квартирою в Дубаї, що котирується на біржі Nasdaq, і надає конвергентне підключення та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя за допомогою технологічних послуг, які розширюють можливості людей і стимулюють економічне зростання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.veon.com

Довідка про Starlink Direct to Cell

Як провідний світовий постачальник послуг запуску, SpaceX використовує свій значний досвід роботи з космічними апаратами та операціями на орбіті для розгортання та управління найсучаснішого у світі угруповання супутників для забезпечення зв'язку по всьому світу, в тому числі, зокрема, безпосередньо з більшістю пристроїв мобільного зв'язку. Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера. Direct-to-cell забезпечує зв'язок у віддалених регіонах, забезпечуючи спокій, коли клієнти потребують його найбільше. Direct-to-cell працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.

Дізнайтеся більше на https://www.starlink.com/business/direct-to-cell.

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