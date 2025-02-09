"Київводоканал" пояснив, чому платіжки за воду виросли в чотири рази

Кияни отримали платіжки за воду в 4 рази вищі, ніж звично.

Кияни отримали платіжки за воду в 4 рази вищі, ніж звично. Водоканал пояснив, що сталася технічна несправність.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу" у Facebook.

"Сьогодні в соціальних мережах та телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що Київводоканал нібито підвищив тарифи на послуги водопостачання та водовідведення в 4 рази. Підкреслюємо, що ця інформація не є правдивою! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів, що діють з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що помилки у розрахунках сталися через технічний збій під час обробки даних у платіжних системах. Водночас рахунки в білінговій системі Київводоканалу є правильними. Споживачам радять утриматися від платежів до вирішення питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів ухвалив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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