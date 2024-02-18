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Кличко, Труханов, Терехов: хто з мерів отримав найбільшу зарплату за 2022 рік

Кличко, Труханов, Терехов: хто з мерів отримав найбільшу зарплату за 2022 рік

Будівля КМДА / Фото: КМДА

Яку заробітну плату отримали мери обласних центрів України 2022 року.

Скільки заробили мери обласних центрів за 2022 рік, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Про це розповіло видання "Слово і діло".  

Зарплату меру міста затверджують місцеві депутати, але під час ухвалення рішення вони керуються постановами Кабміну, в яких визначено умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Найвища зарплата 2022 року

За 2022 рік найбільші виплати заробітної плати отримав мер Харкова Ігор Терехов – 1 млн 714,9 тисячі гривень. Терехов 2021 року заробив 1 млн 602,7 тисячі.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. 2021 року його зарплата склала 998,2 тисяч гривень.

Мер Луцька Ігор Поліщук отримав 1 млн 054,5 тисячі гривень зарплати. За 2021 рік він заробив 1 млн 138,8 тисячі гривень.

Мер Дніпра Борис Філатов задекларував 966,1 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи. 2021 року його зарплата склала майже 889 тисяч.

Мер Києва Віталій Кличко заробив у перший рік повномасштабної війни 906,3 тисяч гривень. Кличко 2021 року задекларував 640,7 тисяч гривень зарплати.

Мер Тернополя Сергій Надал задекларував 862,6 тисячі гривень зарплати, а 2021 року – 1 млн 354,8 тисячі гривень.

Мер Львова Андрій Садовий заробив 813,3 тисяч гривень, 2021 року його зарплата становила 788,9 тисяч.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заробив 810,9 тисяч гривень. За 2021-й міський голова задекларував 700,8 тисяч гривень зарплати.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заробив 795,1 тисяч гривень 2022 року та 847,4 тисяч 2021-го.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко задекларував 789,5 тисяч гривень у перший рік повномасштабної війни. 2021 року він заробив 762,9 тисячі.

Мер Полтави Олександр Лисенко задекларував за 2022 рік 714,8 тисяч гривень зарплати (2021 – 697,5 тисяч). 

Мер Хмельницького Олександр Симчишин – 627,6 тисяч гривень (2021 рік – 910,5 тисяч).

Мер Чернівців Роман Клічук – 612,4 тисяч гривень (2021 рік – 634,9 тисячі).

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків – 611,7 тисяч гривень (2021 рік – 572 тисячі). 

Мер Вінниці Сергій Моргунов – 583,9 тисячі гривень (2021 – 608,3 тисяч).

Мер Житомира Сергій Сухомлин – 522,5 тисячі гривень (2021 рік – 362,6 тисячі).

Мер Рівного Олександр Третяк – 489,3 тисяч гривень (2021 рік – 893,7 тисячі).

Мер Полтави Олександр Мамай – 351,9 тисяча гривень (2021 рік – 656,4 тисяч).

Мер Одеси Геннадій Труханов – 285,6 тисяч гривень (2021 рік – 277,9 тисяч).

Нагадаємо, екснардеп шокував декларацією – квартири в Криму, землі на мільйони, копита буйвола, опудала тварин.

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