Кличко, Труханов, Терехов: хто з мерів отримав найбільшу зарплату за 2022 рік

Скільки заробили мери обласних центрів за 2022 рік, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Про це розповіло видання "Слово і діло".

Зарплату меру міста затверджують місцеві депутати, але під час ухвалення рішення вони керуються постановами Кабміну, в яких визначено умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Найвища зарплата 2022 року

За 2022 рік найбільші виплати заробітної плати отримав мер Харкова Ігор Терехов – 1 млн 714,9 тисячі гривень. Терехов 2021 року заробив 1 млн 602,7 тисячі.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. 2021 року його зарплата склала 998,2 тисяч гривень.

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Мер Луцька Ігор Поліщук отримав 1 млн 054,5 тисячі гривень зарплати. За 2021 рік він заробив 1 млн 138,8 тисячі гривень.

Мер Дніпра Борис Філатов задекларував 966,1 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи. 2021 року його зарплата склала майже 889 тисяч.

Мер Києва Віталій Кличко заробив у перший рік повномасштабної війни 906,3 тисяч гривень. Кличко 2021 року задекларував 640,7 тисяч гривень зарплати.

Мер Тернополя Сергій Надал задекларував 862,6 тисячі гривень зарплати, а 2021 року – 1 млн 354,8 тисячі гривень.

Мер Львова Андрій Садовий заробив 813,3 тисяч гривень, 2021 року його зарплата становила 788,9 тисяч.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заробив 810,9 тисяч гривень. За 2021-й міський голова задекларував 700,8 тисяч гривень зарплати.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заробив 795,1 тисяч гривень 2022 року та 847,4 тисяч 2021-го.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко задекларував 789,5 тисяч гривень у перший рік повномасштабної війни. 2021 року він заробив 762,9 тисячі.

Мер Полтави Олександр Лисенко задекларував за 2022 рік 714,8 тисяч гривень зарплати (2021 – 697,5 тисяч).

Мер Хмельницького Олександр Симчишин – 627,6 тисяч гривень (2021 рік – 910,5 тисяч).

Мер Чернівців Роман Клічук – 612,4 тисяч гривень (2021 рік – 634,9 тисячі).

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків – 611,7 тисяч гривень (2021 рік – 572 тисячі).

Мер Вінниці Сергій Моргунов – 583,9 тисячі гривень (2021 – 608,3 тисяч).

Мер Житомира Сергій Сухомлин – 522,5 тисячі гривень (2021 рік – 362,6 тисячі).

Мер Рівного Олександр Третяк – 489,3 тисяч гривень (2021 рік – 893,7 тисячі).

Мер Полтави Олександр Мамай – 351,9 тисяча гривень (2021 рік – 656,4 тисяч).

Мер Одеси Геннадій Труханов – 285,6 тисяч гривень (2021 рік – 277,9 тисяч).

Нагадаємо, екснардеп шокував декларацією – квартири в Криму, землі на мільйони, копита буйвола, опудала тварин.

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