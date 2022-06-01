Клімат, COVID-19, а тепер війна в Україні: Блінкен розповів про "буревій" у цінах на продовольство

Клімат, COVID-19, а тепер війна в Україні: Блінкен розповів про "буревій" у цінах на продовольство

Через дії російських окупантів у порту Одеси заблоковані 5 суден із зерном, які б допомогли врятувати світ від голоду.

ООН та західні держави працюють над тим, щоб допомогти Україні розблокувати свої порти.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав 1 червня під час прес-конференції.

"Є глобальна небезпека, виклики і навіть криза з харчами. І це в ситуації, яка існувала до того: COVID-19, клімат, а тепер - війна. Все це разом створили "буревій". Харчі тепер недоступні через агресію Росії, бо піднялися ціни. Ми маємо ситуацію, коли кілька мільярдів людей були майже у стані голоду. Тепер їхня кількість набагато зросла. Це сталось через російську агресію. І майже 20-25 млн тонн зерна знаходяться в елеваторах, в українських портах. Їх не можна навіть перевозити, тому що Росія заблокувала порт в Одесі. ООН працює над тим, як ці кораблі можуть вийти з порту та розблокувати постачання зерна. Ми також шукаємо інші маршрути для того, що вивезти зерно з України на світові ринки", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні обов’язково закінчиться за столом переговорів.

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