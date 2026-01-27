Реклама

Участь у заході взяли медичний директор медичного дому Odrex Дмитро Гавриченко, партнер юридичної компанії Miller Масі Найєм та старша адвокатка, керівниця напрямку захисту бізнесу юридичної компанії Miller Анна Калинчук.

На початку пресконференції спікери висловили співчуття родині Аднана Ківана та окремо його сину Руслану, наголосивши на необхідності правової та професійної експертної оцінки обставин смерті.

«Це людська трагедія. І жодні публічні дискусії не мають права знецінювати сам факт смерті. Оцінки мають дати експертиза та суд – у межах закону», – заявили партнер юридичної компанії Miller Масі Найєм.

Реклама

Водночас за його словами, після цього випадку розслідування вийшло за межі індивідуальної відповідальності та набуло ознак системного тиску на медичну інституцію.

«У певний момент це перестало бути розслідуванням конкретного випадку і перетворилося на системний тиск на клініку та пов’язані з нею медичні компанії – через непропорційні дії (обшуки, прослуховування, арешт корпоративних прав та розслідування на рівні правоохоронної верхівки), позапланові перевірки МОЗ та медійну кампанію», – зазначив він.

Окрім того, представники клініки заявили, що бачать конкретні прояви такого тиску та пов’язують ухвалення ключових процесуальних і регуляторних рішень із діями окремих посадових осіб. Зокрема, у цьому контексті були названі керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток, керівник управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області Артур Макаров та заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.

«Ми нікого не звинувачуємо і не оголошуємо вироків. Але публічно просимо Генерального прокурора перевірити, чи є конфлікт інтересів, чи є непропорційність у діях і чи не підміняється кримінальна процедура адміністративним або силовим тиском на медичну інституцію», – зауважив Масі Найєм.

Реклама

Серед іншого, учасники наголосили на результатах позапланових перевірок медичного дому Odrex Міністерством охорони здоров’я.

«Ми пройшли дві перевірки МОЗ. Жодних порушень не встановлено. Я хочу окремо подякувати Міністерству охорони здоров’я за фаховість і за те, що вони діяли в межах закону, а не піддавалися будь-якому тиску», – повідомили адвокати лікарні.

Представники Odrex звернулися безпосередньо до Генерального прокурора України з вимогою втрутитися в ситуацію.

«Ми звертаємося до Генерального прокурора як до єдиної інституційної точки, яка може зупинити непропорційність і повернути процес у правові межі. Ми просимо взяти справу під особистий контроль, перевірити підслідність, законність та пропорційність силових дій та рішень,ініціювати службову перевірку щодо можливого тиску та конфлікту інтересів, зокрема, і щодо його заступниці», – заявили спікери.

Реклама

Медичний директор Odrex Дмитро Гавриченко наголосив на ролі клініки в системі охорони здоров’я півдня України, особливо в умовах війни.

«Ми працюємо 24/7, під час повітряних тривог, під час обстрілів, під час блекаутів. Наша швидка виїжджає навіть тоді, коли летять ракети. Сьогодні я виїжджав з Одеси під шахедну атаку та давав команду направити бригаду туди, де були прильоти», – розповів він.

За його словами, щодня клініка приймає від тисячі до півтори тисячі пацієнтів, має понад 1100 співробітників і є частиною інсультного маршруту Одеської області, а також співпрацює з НСЗУ за державними пакетами лікування.

«Неможливо поставити медицину на паузу. Коли лікарі думають не про пацієнта, а про те, як захиститися від тиску, це дестабілізує всю систему. Під загрозою не репутація клініки – під загрозою конкретні люди, які просто зараз отримують у нас лікування», – наголосив Дмитро Гавриченко.

Реклама

Старша адвокатка та керівниця напрямку захисту бізнесу юридичної компанії Miller Анна Калинчук підкреслила, що лікарня не заперечує необхідності розслідування, але вважає неприйнятним застосування непропорційних механізмів.

«Ми не просимо зупинити розслідування. Ми за встановлення істини. Але коли справу про можливу лікарську помилку розслідує Департамент стратегічних розслідувань, який зазвичай працює з організованою злочинністю, тероризмом і топ-корупцією, – це виглядає як винятковий і непропорційний випадок», – заявила вона.

За її словами, особливе занепокоєння викликають звернення ОГП до МОЗ із вимогами щодо перевірок і ліцензій.

«Ці звернення підписує не рядовий прокурор, а заступниця Генерального прокурора – з імперативною вимогою припинити дію ліцензії. Прокуратура не має таких повноважень. За чотири роки повномасштабної війни таких звернень ОГП до МОЗ було лише три – і всі вони стосувалися Odrex», – зазначила Анна Калинчук.

Реклама

У клініці наголосили, що підтримують притягнення винних до відповідальності у разі встановлення порушень, однак виступають проти використання кримінального та регуляторного інструментарію як механізму тиску на медичну інституцію.

«Якщо в країні, що воює, через адміністративний і прокурорський тиск почнуть закривати лікарні, це створить страх серед лікарів діяти, брати складні випадки та ухвалювати рішення, що стане прямою загрозою для системи охорони здоров’я», – підсумували учасники заходу.