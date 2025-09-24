- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 2 хв
Ключовими причинами падіння цін у вересні стали зниження споживання та вихід з ремонтів енергоблоків — експерт
У вересні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) суттєво знизилися. Причини цього пояснив директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко.
«Але для нас зрозуміло, що ці фактори, які ми перелічили, тобто ремонтна кампанія, сезонний фактор, вони є ключовими на сьогодні. І плюс зниження споживання традиційно. Це ж ні для кого не секрет, що в вересні знижується споживання електричної енергії, так само, як, наприклад, в квітні, в травні», — зазначив експерт.
Він нагадав, що «Енергоатом» у цей період активно продавав електроенергію за двосторонніми контрактами, і частина трейдерів розраховувала на швидкий заробіток.
«Дійсно, "Енергоатом" розпродавав свою електроенергію за двосторонніми контрактами від 4800 до 5300, там диференціал достатньо високий був і ті, мабуть, хто купив за 4800 вже потирали руки, думали: зараз заробимо. Але, бачите, не так сталося, як гадалося. Це ринок,розумієте, тут не можна ставити, це не казино», — наголосив Омельченко.
За його словами, падіння цін було цілком прогнозованим, а трейдерам варто більше уваги приділяти аналізу базових факторів.
«Тут ніякого бінома Ньютона абсолютно немає. І мені здається, тут шукати якусь чорну кішку в чорній кімнаті, при чому там, де її немає, — це заняття абсолютно не має ніякого сенсу. Тому трейдерам замість того, щоб шукати цю чорну кішку, їм треба, на мій погляд, попрацювати, зробити розбір польотів і зрозуміти основні фактори, які впливають на цінову політику, більш детально аналізувати інформацію щодо роботи блоків, щодо ремонтної кампанії, щодо попиту», — пояснив експерт.
Нагадаємо, енергетичний експерт Андріан Прокіп також пояснив ситуацію з цінами на ринку електроенергії надлишком пропозиції, зростанням потужностей АЕС після ремонтів та традиційним вересневим зниженням попиту.