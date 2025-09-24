Ключовими причинами падіння цін у вересні стали зниження споживання та вихід з ремонтів енергоблоків — експерт

Реклама

«Але для нас зрозуміло, що ці фактори, які ми перелічили, тобто ремонтна кампанія, сезонний фактор, вони є ключовими на сьогодні. І плюс зниження споживання традиційно. Це ж ні для кого не секрет, що в вересні знижується споживання електричної енергії, так само, як, наприклад, в квітні, в травні», — зазначив експерт.

Він нагадав, що «Енергоатом» у цей період активно продавав електроенергію за двосторонніми контрактами, і частина трейдерів розраховувала на швидкий заробіток.

«Дійсно, "Енергоатом" розпродавав свою електроенергію за двосторонніми контрактами від 4800 до 5300, там диференціал достатньо високий був і ті, мабуть, хто купив за 4800 вже потирали руки, думали: зараз заробимо. Але, бачите, не так сталося, як гадалося. Це ринок,розумієте, тут не можна ставити, це не казино», — наголосив Омельченко.

За його словами, падіння цін було цілком прогнозованим, а трейдерам варто більше уваги приділяти аналізу базових факторів.

«Тут ніякого бінома Ньютона абсолютно немає. І мені здається, тут шукати якусь чорну кішку в чорній кімнаті, при чому там, де її немає, — це заняття абсолютно не має ніякого сенсу. Тому трейдерам замість того, щоб шукати цю чорну кішку, їм треба, на мій погляд, попрацювати, зробити розбір польотів і зрозуміти основні фактори, які впливають на цінову політику, більш детально аналізувати інформацію щодо роботи блоків, щодо ремонтної кампанії, щодо попиту», — пояснив експерт.

