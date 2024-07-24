Клуб "білого бізнесу": Зеленський підписав закон, що передбачає право на бронювання співробітників

Зміни передбачають особливості податкового адміністрування для бізнесу, який добровільно та сумлінно сплачує податки.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу, які передбачають як особливості податкового адміністрування для бізнесу, який добровільно та сумлінно сплачує податки, так і право на бронювання співробітників.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно із карткою закону №11084 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства на сайті Верховної Ради, в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати та сплачувати податки, отримає від держави партнерського підходу.

Зокрема, депутати запропонували запровадити перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть мати низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку увійдуть юридичні особи та ФОП, резиденти "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Переваги Клубу "білого бізнесу"

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, яких додано до переліку, отримуватимуть такі переваги, нагадує Гетманцев:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

"Вкотре наголошую, що держава та білий бізнес є абсолютними союзниками у боротьбі з тіньовиками та корупціонерами. Саме по цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне корупцію", - нагадав Гетманцев.

Раніше йшлося і про право на бронювання працівників бізнесів-членів Клубу білого бізнесу.

"Це буде модель економічного бронювання", - зазначав Гетманцев.

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