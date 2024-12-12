Кого торкнеться зменшення лімітів на банківські перекази – розповіли в НБУ

Зміни відчують лише ті, хто уникає легальних правил, а для більшості клієнтів усе залишиться без змін.

Сім великих українських банків найближчим часом планують підписати меморандум, який передбачає посилення обмежень на перекази з картки на картку.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, документ викликав багато питань серед клієнтів, але суттєві зміни стосуватимуться лише окремої категорії користувачів.

Кого торкнуться зміни?

Ліміти, зазначені в Меморандумі, стосуються клієнтів, які не надали жодних документів про свої доходи. Це близько 1% усієї клієнтської бази банків. Ця категорія часто залучена до схем із "дропами" – фінансових махінацій, які використовуються для незаконної діяльності.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться", – пояснив Пишний.

Волонтери й надалі зможуть здійснювати свої платежі без обмежень, надаючи стандартний перелік документів для підтвердження діяльності. Жодних скарг на обмеження з боку волонтерських організацій з жовтня не надходило.

Окрім цього, за словами Андрія Пишного, клієнтам не потрібно оновлювати дані чи приносити додаткові довідки.

"Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами", – підкреслює голова НБУ.

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Навіщо це потрібно?

Як пояснив Андрій Пишний, меморандум спрямований на боротьбу з тіньовою економікою, ухиленням від податків та фінансуванням незаконної діяльності. Це крок до того, щоб платіжна інфраструктура використовувалась лише для легальних цілей, і до зняття тимчасових лімітів на P2P перекази, введених у жовтні.

Нагадаємо, що окрім обмеження переказів з картки на картку, банки готують перевірки для ФОП. Окрім цього, на етапі відкриття рахунку приватної особи або ФОП клієнту встановлюватимуть одну з трьох категорій ризику.