Українців змусять повернути субсидію: кого саме та чому

В яких випадках можуть відмовити в оформленні субсидії, а в яких випадках навіть її забрати, читайте у матеріалі ТСН. Ua

Пенсійний фонд проінформував, що українці які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні протягом 30 календарних днів з моменту зміни обставин, що впливають на призначення допомоги, повідомити про це ПФУ

Обставини, які впливають на призначення субсидії:

Зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарств.

Зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов надання їх.

Зміни виконання комунальних послуг чи створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Одноразова купівля на суму понад 50 тс грн.

Набуття права власності на майно вартість якого перевищує 50 тис. грн

Придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована у сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно).

Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн протягом 12 місяців.

Отримання членом сім'ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту чи стипендії для навчання).

Відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Обставини через які можуть забрати субсидії:

Якщо одержувач приховав свої справжні доходи та продовжує отримувати допомогу від держави, яка за законом йому не належить.

Через несплату за комуналку в повному обсязі у період понад 3 місяці та борги за неї понад 340 тисяч гривень.

Якщо порушник відмовиться повертати гроші за виплачені йому раніше незаконні субсидії, орган, який призначив виплати, може звернутися до суду із позовом про примусове стягнення коштів.

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