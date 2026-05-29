Кого можуть оштрафувати за перекази на картку: українцям пояснили

Українцям можуть донараховувати податки та штрафи через регулярні перекази на банківські картки.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін, пише видання «Експрес».

Йдеться насамперед про ситуації, коли люди фактично займаються підприємницькою діяльністю через звичайні банківські картки без офіційної реєстрації ФОП.

Адвокат наголосив, що сам факт переказу грошей не означає автоматичного виникнення податкового зобов’язання.

Оподатковується саме дохід, а не будь-яке надходження коштів. Якщо гроші не є прибутком або податки з них уже були сплачені, повторне оподаткування не застосовується. Водночас проблеми можуть виникати тоді, коли перекази мають регулярний характер.

Юрист пояснив, що інформація про рух коштів на рахунках належить до банківської таємниці, тому податкова не має прямого доступу до цих даних.

Однак банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг. Якщо операції здаються підозрілими, у клієнта можуть попросити документи про походження коштів.

У певних випадках інформацію можуть передавати уповноваженим органам.

Якщо податкова доведе факт отримання незадекларованого доходу, людині можуть донарахувати податки, штрафи та пеню.

