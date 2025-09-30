Кого шукають роботодавці: найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці

Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці

На початку цього року на українському ринку праці склалася сприятлива для шукачів ситуація: роботодавці стали набагато активніше шукати фахівців, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги. У Державній службі зайнятості назвали ті професії, де найбільше відчувається

Топ-5 найбільш дефіцитних робітничих та педагогічних професій

Лідерами за рівнем попиту, який перевищує пропозицію, стали спеціалісти у сфері технічного обслуговування та освіти:

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ці фахівці відповідають за монтаж, експлуатацію та безперебійну роботу електричного обладнання. Наразі роботодавцям бракує понад 1,2 тисячі таких працівників. Асистенти вчителів. Особливо гостро відчувається дефіцит тих, хто працює з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Попит на них майже на тисячу вакансій перевищує кількість охочих. Слюсарі-сантехніки. Вони займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Брак цих спеціалістів становить понад 900 осіб. Слюсарі-ремонтники. Їхні обов’язки включають обслуговування, діагностику та ремонт різноманітних механізмів та обладнання. На ринку праці таких фахівців не вистачає понад 850. Асистенти вихователя закладу дошкільної освіти. Ці педагоги допомагають вихователям забезпечувати всебічний розвиток дітей. Дефіцит кадрів у цій сфері становить 639 спеціалістів.

Інші затребувані спеціальності

Окрім п’ятірки лідерів, роботодавці активно шукають працівників і в інших сферах, де пропозиція значно відстає від потреб:

Офіціанти. Нестача кадрів сягає майже 600 вакансій.

Оператори верстатів з програмним керуванням. Бракує понад 500 фахівців.

Інспектори пенітенціарної системи. Попит перевищує пропозицію майже на 500 вакансій.

Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт. Дефіцит становить 465 спеціалістів.

Токарі. Бракує 442 спеціалістів.

Вакансії, які шукачі ігнорують

Служба зайнятості також відзначає наявність вакансій, на які українці рідко відгукуються, хоча пропозиції існують. До таких незвичних професій належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торговельних автоматів і турнікетів.

Цікаво, що, за аналітикою OLX Робота за 2025 рік, найменше відгуків від пошукачів зібрали вакансії у сферах нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва. Крім того, до «топу» сфер із найменшою кількістю відгуків знову потрапила робота за кордоном.