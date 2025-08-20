Частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без грошей - деталі

Пенсія

Пенсійний фонд України попередив, що з початку 2026 року деякі українські пенсіонери ризикують тимчасово залишитися без виплат. Щоб цього уникнути, необхідно пройти процедуру ідентифікації до 31 грудня 2025 року.

Про це пише видання На пенсії.

Обов’язкова перевірка стосується передусім тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, а також жителів тимчасово окупованих територій. Мета процедури — переконатися, що пенсію отримує саме та особа, якій вона призначена, і запобігти шахрайству.

Згідно з постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299, ідентифікацію мають пройти:

Пенсіонери за межами України (крім тих, хто отримує виплати на основі міжнародних договорів);

Пенсіонери на тимчасово окупованих територіях.

ПФУ пропонує кілька способів підтвердження особи:

Онлайн через вебпортал ПФУ з використанням «Дія.Підпис» або «Дія ID». Відеоконференцзв’язок через вебпортал або контакт-центр (0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71). Через закордонні дипломатичні установи України — отримати документ, що підтверджує факт проживання, та надіслати його до ПФУ разом із заявою. Документи можна подати й електронно через портал ПФУ.

Фахівці радять не відкладати процедуру на останній момент, оскільки пропуск терміну призведе до тимчасового призупинення виплат. Дистанційні способи подачі дозволяють пенсіонерам швидко та безпечно підтвердити свою особу та забезпечити регулярні пенсійні виплати.

