Кого з українців змусять повернути пенсію державі

Пенсія може перетворитися на борг

Українцям доведеться повернути надміру виплачені суми пенсій 2026 року. Розмір залежить від низки факторів, зміна яких може призвести до протиправного нарахування виплат.

Про це повідомили у Пенсійному фонді Чернівецької області.

Так, відповідно до закону, суми пенсій, виплачених надміру у результаті зловживань з боку пенсіонера чи на основі подання роботодавцем недостовірної інформації про працівника, мають бути повернені. Якщо громадянин не поверне кошти на добровільній основі, кошти будуть стягнуті на основі рішень органів ПФУ чи в судовому порядку.

Коли доведеться повернути частину виплат

Як пояснили у відомстві, до фактів, до яких прив’язаний розмір пенсії, належить влаштування пенсіонера на роботу чи відкриття бізнесу/звільнення чи припинення підприємницької діяльності.

Потреба в інформуванні про працевлаштування чи звільнення з роботи обґрунтоване тим, що до розміру пенсії можуть встановлюватися різні доплати, надбавки та підвищення, які можуть отримувати виключно непрацюючі пенсіонери.

Також повідомляти фонд мають пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, і вирішили повернутись на роботу за спеціальністю, що передбачає право на такий вид пенсії. У такому разі виплата пенсії за вислугу років взагалі має бути припинена.

Крім того, пенсіонер має повідомити про зміну місцевості проживання. У такому випадку встановлені спеціальні надбавки у разі виїзду можуть бути припинені. Зокрема, йдеться про гірську місцевість, де передбачені доплати у 20%.

Повідомляти фонд також необхідно у разі зміни статусу. Зокрема, йдеться про позбавлення статусу ветерана війни певних категорій.

Громадяни мають повідомляти ПФУ у разі зміни обставин, які є правовою підставою для призначення деяких видів доплат. Так, за умови працевлаштування надбавка на утримання дітей до 18 років має бути припинена.

У разі припинення навчання чи переведення на іншу форму дитині померлого годувальника мають призупинити нарахування виплат.

Переплата пенсійних виплат можлива через надання роботодавцем недостовірних даних про розмір зарплати чи тривалість страхового стажу.

Нагадаємо, пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від Росії, можуть не отримати виплати у лютому 2026 року.