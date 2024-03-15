Коли для українців здорожчає газ: у "Нафтогазі" пояснили

Тарифи на газ в Україні залишаються на рівні 2022 року, оскільки Верховна Рада ухвалила закон про регулювання цін на блакитне паливо та заборонила змінювати ціни.

Чи очікувати змін цін на газ — розповіли у компанії "Нафтогаз" у відповідь на інформаційний запит видання "Комерсант".

У пресслужбі компанії пояснили, що наразі не планують запроваджувати зміни та встановлювати нові тарифи для побутових споживачів.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — пояснили у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Насамперед різко зросла ціна на електроенергію — тариф для споживачів збільшився на 69,7%, сягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за умови більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими самими тарифами, що були й торік. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

Читайте також: