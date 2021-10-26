Коли "Газпром" може почати постачання газу до Європи через "Північний потік -2": у "Оператор ГТС" пояснили

Коли "Газпром" може почати постачання газу до Європи через "Північний потік -2": у "Оператор ГТС" пояснили

За європейським законодавством, потрібно пройти сертифікацію оператора ГТС - швейцарської компанії Nord Stream AG.

Росія заявила, що заповнила газом першу нитку "Північного потоку-2". Технічно і фактично "Газпром" вже може почати постачання газу до Європи цим маршрутом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

"Так, вони заповнили систему технічним газом і вона готова до експлуатації. Але за європейським законодавством, потрібно пройти сертифікацію оператора ГТС - швейцарської компанії Nord Stream AG", - зазначив він.

Але, за словами Макогона, ця сертифікація не відповідає європейським правилам та нормам, бо ця компанія планує сертифікуватися за моделлю ITO. Простіше кажучи, це означає, що ця компанія може залишитися у власності "Газпрому". Тобто, Nord Stream AG – це дочірня компанія "Газпрому".

"З нашої і точки зору Єврокомісії – це неможливо, бо європейське законодавство вимагає, щоб компанія, що відповідає за транспортування газу, не залежала від компанії, що видобуває чи продає цей газ. В Україні ми це зробили. У нас є компанія Оператор ГТС України, яка вже відділена від "Нафтогазу", інші займаються видобутком та продажем. Тобто, ми зробили так званий анбандлінг", - наголосив гендиректор.

Крім того, за словами Макогона, такий же анбандлінг європейське законодавство вимагає від компанії Nord Stream AG, що вони і повинні зробити. Таке відділення має гарантувати, по-перше, незалежність у прийнятті рішень, по-друге, вільний доступ третіх сторін до використання цього газогону. Тобто, це означає, що не тільки "Газпром" повинен мати право транспортувати газ через цей потік.

"Також має бути впроваджений прозорий тариф на використання цих потужностей. Ну, і найголовніше, ця компанія не має бути підпорядкована "Газпрому". Це повинна бути незалежна компанія", - резюмував він.

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