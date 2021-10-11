Коли лікар повинен обов'язково призначити безкоштовне тестування на коронавірус: відповідь МОЗ

Коли лікар повинен обов'язково призначити безкоштовне тестування на коронавірус: відповідь МОЗ

Безоплатному тестуванню на COVID-19 наразі підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Кожен українець має право на безкоштовне ПЛР-тестування. Сімейний лікар (з яким підписана декларація) повинен надати направлення, якщо є хоча б мінімальна підозра на коронавірус.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти передбачають, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:

Особам із підозрою COVID-19;

Особам з ознаками інших ГРВІ;

Особам з ознаками вірусної пневмонії;

Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

Контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний надати сімейний лікар.

Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря - звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 (800) 60-20-19.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що людство пройшло більшу частину шляху до подолання COVID-19. За словами експертки, найближчим часом світу не вдасться подолати коронавірус.

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