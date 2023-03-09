Хто може вийти на пенсію раніше: роз'яснення Пенсійного фонду України

За яких умов можна вийти на пенсію 2023 року, хто може отримувати пенсії до досягнення 60-річногов віку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Українці, щоб вийти на пенсію, повинні виконати дві умови — досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Який вік та стаж потрібно мати, що вийти на пенсію 2023 року?

У Пенсійному фонді України розповіли, що для того, щоб вийти на пенсію 2023 року:

у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу,

після досягнення 63 років — за наявності щонайменше 20 років страхового стажу,

у 65 років — за наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Проте окремі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше.

Хто, у яких випадках можна вийти на пенсію раніше

На пільгових умовах — особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва. Зі списками відповідних професій, необхідним страховим стажем та необхідним віком для виходу на пенсію можна ознайомитися в частинах першій — третій статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Достроково — особи, які мають особливий статус, зокрема:

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України,

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей,

громадяни, яким на час звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності чи штату працівників або за станом здоров'я залишилося не більш як півтора року до досягнення пенсійного віку.

3. Зі зменшенням пенсійного віку — учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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