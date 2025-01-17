Коли можуть зрости ціни на електроенергію: міністр енергетики дав вичерпну відповідь

Залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

Тариф на електроенергію, який був встановлений в Україні, діятиме протягом поточного опалювального сезону. Уряд не має планів щодо його збільшення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" 17 січня.

"Той тариф, який є, дає можливість фінансово збалансувати ринок. Тому планів підняття тарифу на сьогодні не існує", - запевнив міністр.

З його слів, наразі передумов для зростання вартості електроенергії немає. Єдина умова, що може різко змінити ситуацію, - це російські обстріли, каже міністр.

"Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, "Укренерго" – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб підняти це питання", - зауважив Галущенко.

Очільник Міненерго також підтвердив, що залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

Як повідомлялося, деякі пенсіонери зможуть не платити за комунальні послуги. Йдеться про жителів сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сферах культури, медицини чи освіти, та продовжують проживати у сільській місцевості.

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