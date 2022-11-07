Коли пенсіонерам перерахують виплати і які терміни запровадження накопичувальної пенсії: відповідь Мінсоцполітики

Накопичувальна пенсія, очікується, що буде запроваджена після війни.

В Україні індексацію пенсій заплановано на березень 2023 року, а запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи - після закінчення війни.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

Жолнович запевнила, що для перерахунку пенсій у ПФУ є кошти, дефіциту немає. За її словами, всі пенсії виплачуються вчасно.

"І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже від березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій", - сказала вона.

Щодо запровадження накопичувальної пенсії, Жолнович уточнила, що її планується запровадити до завершення війни.

"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - додала вона.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2022 року середня пенсія в Україні зросла на 17% у гривневому та на 10% у доларовому еквіваленті. Але частина пенсіонерів все ще отримують менше 3 000 гривень пенсії.

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