Коли почнеться відновлення економіки України: в НБУ дали невтішний прогноз

Повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. За прогнозами НБУ, 2024 року економіка зросте на 4,1%, а 2025 року – ще на 6,4%. Економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Про це йдеться у звіті регулятора.

Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення. Базовий сценарій нового макропрогнозу передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків лише від початку 2024 року, тоді як раніше очікувалося зниження з середини 2023 року.

Як зазначили в НБУ, через обстріли енергетичної інфраструктури, масштабність руйнувань та нестачу обладнання для ремонту вплив дефіциту електроенергії на економічну діяльність зберігатиметься не лише в поточному році, а й у наступному.

"Проте базовий сценарій прогнозу передбачає відсутність нових критичних пошкоджень від обстрілів, а також успішну роботу уряду із залучення міжнародної допомоги для енергетичного сектору та інтенсивне відновлення чи заміну постраждалої інфраструктури", - йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

ПРОГНОЗ МВФ: 2023 року очікується стабілізація економіки України

У МВФ вважають, що "потужним дестабілізатором" економіки є російська агресія проти України. Для самої України ціна російського вторгнення є величезною, але його наслідки простягаються далеко за межі країни.

"Крім безглуздого руйнування життів та засобів для життя, вона (російська агресія) зумовила гостру енергетичну кризу у Європі, яка призводить до різкого зростання цін та уповільнює економічну активність", - йдеться у доповіді МВФ.

Масштабні пошкодження інфраструктури, а останнім часом енергетичної, негативно впливають на економічну ситуацію.

Економіка на генераторах: третина українців втратять роботу - Юлія Свириденко

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