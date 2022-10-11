У Міністерстві аграрної політики розповіли, коли здешевшають яйця

Ціна на яйця в Україні з літа росте дуже стрімко, вартість десятка яєць доходить до 65 грн. Чи буде надалі зростати вартість яєць, чи ні — читайте в матеріалі ТСН.ua

На початку повномасштабного вторгнення Росії вартість яєць в Україні становила близько 33 - 35 грн. Літом ціна на яйця значно знизилась, у серпні почала зростати - середня ціна на яйця становила 26 -28 грн за десяток, у вересні вже - 40 грн.

На вартість яєць впливають такі фактори:

Насамперед сезонні, влітку кури несуться краще і, зазвичай кількість продукції збільшується, восени та взимку — навпаки.

Через війну в Україні та бойові дії, тимчасову окупацію деяких територій припинили свою діяльність або скоротили виробництво багато підприємств. За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки це скорочення сягає 30%. Крім того, в умовах війни зростає собівартість продукту — здорожчали такі складові виробництва яєць, як корми, електрика, паливно-мастильні матеріали тощо.

У Міністерстві аграрної політики прогнозують коли яйця подешевшають.

Коли впадуть ціни на яйця

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна на яйця почне зменшуватися, а наприкінці жовтня вартість яєць вийде на довоєнний рівень.

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