Коли ще більше здорожчають долар та євро і яким буде курс до осені – прогноз банкіра

За словами експерта, з другої половини серпня і орієнтовно до середини вересня відбуватиметься "повільне, але незворотне" зростання валютних курсів.

Наразі валютний ринок дещо на паузі, однак ближче до осені стануть помітні підстави для зростання валютних курсів.

Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в інтерв'ю "УНІАН".

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За його словами, у другому півріччі 2024 року інфляція має прискоритися до 5-6%, однак вона не перевершить річні прогнози у 8,2%.

"Причини інфляції на поверхні: зростання цін внаслідок перегляду тарифів на електроенергію та складнощі в роботі бізнесу через нестабільність енергопостачання. Також олії може підлити збільшення акцизів на пальне, хоч таку зміну вже анонсували на вересень", – сказав експерт.

Банкір прогнозує, що протягом ще деякого часу, у липня – першій половині серпня, курсові коливання втримаються. Проте з другої половини серпня і орієнтовно до середини вересня відбуватиметься "повільне, але незворотне" зростання валютних курсів, подібне до квітневого та травневого. На думку експерта, тоді курс валют становитиме 41-42 грн/$ та 44-47 грн/€.

Водночас, Лєсовий заспокоює, що різкого стрибка курсу валют не відбудеться. Нацбанк продовжить дію режиму "керованої гнучкості".

"Тому на ринку майже виключені аномальні умови: курсова "хурделиця" виключена", – запевнив банкір.

Прогноз курсу валют на наступний тиждень:

коридори валютних змін: на міжбанку 40-41 грн / $ та 43-45 грн / €, на готівковому ринку 40-41,2 грн / $ та 43-46 грн / €;

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,2-0,3 грн, у банках — до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах — до 0,5 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, у комерційних банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обмінних пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

"Отже, є всі підстави вважати, що період відносного валютного затишшя триватиме і впродовж 15-21 липня без особливих і якихось знакових змін. Ринок "готується" до осіннього пожвавлення", – підсумував Лєсовий.

Раніше в НБУ розповіли, що буде з гривнею 2025 року, якщо триватиме активна війна.

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