Коли Україна отримає заморожені активи РФ: в ЄС назвали можливі терміни, але є нюанс

Україна може отримати користь від заморожених в Європі російських активів вже цього року, але про всі 300 мільярдів доларів наразі не йдеться.

Про це повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "1+1".

"Я дуже сподіваюся, що цього року ми зможемо надати Україні зароблені відсотки. Тобто не саму суму, а те, що ці гроші заробляють. Це близько 3 мільярдів, така оцінка зараз. Вже надходять пропозиції щодо цього і країни-члени ЄС це обговорюють", — розповіла пані посол.

Вона додала, що вже зроблено певні кроки в цьому напрямку.

На думку Катаріни Матернової, Україна зможе отримати ці зароблені відсотки вже до кінця 2024 року.

Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, чи вистачить заморожених активів РФ для компенсації збитків, завданих війною

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