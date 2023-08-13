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Коли в Україні скасують фіксований курс долара: в НБУ відповіли

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Коли в Україні скасують фіксований курс долара: в НБУ відповіли

В Україні можуть скасувати фіксований курс долара / Фото: Associated Press

НБУ перейде до більш гнучкого курсу, коли будуть сформовані належні передумови.

В Україні можуть скасувати фіксовану вартість валюти, утім, це можливо після стабілізації ситуації.

Про це пише РБК-Україна.

Як припускають у НАБУ,  після скасування фіксованого курсу валюта може як подешевшати, так і подорожчати.

"НБУ перейде до більш гнучкого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме баланс попиту й пропозиції", – йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що на початкових етапах зберігатимуть активну присутність на ринку, щоб компенсувати дефіцит іноземної валюти та обмежити курсові коливання. 

Додамо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 12 серпня, і неділю, 13 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. 

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Дата публікації
Перегляди
1780
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