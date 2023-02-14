Коли в Україні скасують фіксований курс гривні до долара – у НБУ назвали фактори

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що відбувається на валютному ринку України та назвав умови для відмови від фіксованого курсу гривні.

У липні 2022 року Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара США на рівні – 36,6 гривень.

Заступника голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю "Економічній правді" розповів, за яких умов Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара.

Так, за його словами, для цього потрібна комбінація декількох факторів. Станом на зараз режим фіксованого обмінного курсу актуальний і продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, ураховуючи суттєвий розрив між попитом та пропозицією на валютному ринку.

"Ми завжди говорили, що фіксація обмінного курсу – це тимчасове рішення. Ми залишаємося прихильниками плаваючого обмінного курсу, зрозуміло, що в поточних умовах - "керовано плаваючого", і будемо повертатися до цього режиму, як тільки для цього будуть передумови", - сказав він.

Три передумови скасування фіксованого курсу гривні

Перша та найважливіша умова – поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки.

"В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції", - сказав він.

Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, додав він.

"Третій фактор – кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту", - повідомив Ніколайчук.

Сергій Ніколайчук також зазначив, що перехід до плаваючого курсу це не найближча перспектива, але не виключив того, що українці матимуть ці передумови ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків.

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку України погіршується – в НБУ розповіли, що відбувається із доларом.

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