Коли в Україні скасують фіксований курс гривні до долара: в НБУ пояснили

В НБУ прив'язали скасування фіксованого курсу не до конкретного часу, а до макроекономічних показників.

Національний банк України (НБУ) планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

Про це заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний.

"Процес визначатиметься не тимчасовими кордонами, а наявністю необхідних макроекономічних умов. До їх появи офіційний курс залишатиметься фіксованим", — сказав він.

Пишний наголосив, що фіксація курсу гривні позитивно вплинула на економіку України під час війни. Він також назвав конкретні умови для скасування фіксованого курсу:

зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку

повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань

Нагадаємо, в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що найближчим часом в Україні може здешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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