Коли відбудеться перша виплата "Національного кешбеку": в Мінекономіки назвали терміни

В період від 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату "Національного кешбеку". Загалом держава сплатить 37,2 млн грн на рахунки понад 646 тисяч українців, накопичені за купівлю товарів вітчизняного виробництва у вересні.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що беруть участь у програмі. Максимальна сума виплат становить 3000 грн на місяць.

Кошти, отримані за програмою "Національний кешбек" можна буде витратити на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на інші послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги будуть не лише соціальною підтримкою, а й стимулюють розвиток українських виробників", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

В Мінекономіки уточнили, що кошти будуть нараховані тим громадянам, які у вересні витратили на купівлю українських товарів більше ніж 20 гривень. У вересні таких споживачів виявилося 646 378.

Умови виплати "Національного кешбеку"

Щоб отримати виплати за програмою "Національний кешбек", українці повинні активувати картку для виплат в "Дії". Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні.

"Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді", – пояснили в відомстві.

Оподаткування "Національного кешбеку"

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким дохід, який громадяни отримують в межах програми "Національний кешбек" не підлягає оподаткуванню.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно після 20 числа. Виплати будуть надходити за попередній місяць. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек за вересень, в кінці листопада – за жовтень.

Як стати учасником програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек. У Дії в розділі Сервіси обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Нагадаємо, програму "Національний кешбек", яка передбачає повернення частини грошей за купівлю вироблених в Україні товарів та послуг, раніше анонсував президент Володимир Зеленський на презентації програми "Зроблено в Україні" взимку 2024 року.

Читайте також: