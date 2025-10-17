ТСН у соціальних мережах

Коли купувати долар та євро: фінансист назвав найкращі дні тижня і місяця

Експерт пояснив, коли курс долара та євро найвигідніший.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обмін валют

Обмін валют / © Associated Press

Курс долара та євро в Україні постійно змінюється, тому щоб вигідно придбати валюту, потрібно знати, коли ринок найсприятливіший.

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі «Радіо Трек» пояснив, коли треба купувати валюту.

Найкраще купувати валюту:

  • У середині тижня — в середу або четвер.

У ці дні ринок вже активний, але ще стабільний. На відміну від понеділка та вівторка, коли ринок лише «розганяється», або п’ятниці, коли можливі різкі коливання через спекуляції перед вихідними.

  • У середині місяця — з 10 по 20 число.

Це період, коли попит на валюту знижується, адже основні виплати та розрахунки вже проведено. На початку та в кінці місяця попит зростає, що тисне на курс.

Отже, найвигідніше купувати валюту — в середині тижня і в середині місяця.

Нагадаємо, раніше відомий банкір пояснив, чи можливий різкий стрибок курсу валют в Україні, і зробив прогноз до кінця жовтня.

