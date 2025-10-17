- Дата публікації
Коли купувати долар та євро: фінансист назвав найкращі дні тижня і місяця
Експерт пояснив, коли курс долара та євро найвигідніший.
Курс долара та євро в Україні постійно змінюється, тому щоб вигідно придбати валюту, потрібно знати, коли ринок найсприятливіший.
Фінансист Богдан Яремчик у коментарі «Радіо Трек» пояснив, коли треба купувати валюту.
Найкраще купувати валюту:
У середині тижня — в середу або четвер.
У ці дні ринок вже активний, але ще стабільний. На відміну від понеділка та вівторка, коли ринок лише «розганяється», або п’ятниці, коли можливі різкі коливання через спекуляції перед вихідними.
У середині місяця — з 10 по 20 число.
Це період, коли попит на валюту знижується, адже основні виплати та розрахунки вже проведено. На початку та в кінці місяця попит зростає, що тисне на курс.
Отже, найвигідніше купувати валюту — в середині тижня і в середині місяця.
