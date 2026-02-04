Коли квартира пустує, а власник за кордоном чи у ЗСУ: які платежі обов’язкові

Платіжки

В Україні тисячі квартир нині залишаються порожніми через війну. Їхні власники виїхали за кордон, служать у ЗСУ, перебувають на окупованих територіях або втратили житло через бойові дії. Водночас рахунки за комунальні послуги продовжують надходити.

Про це пише видання На пенсії.

Лічильники: передаєте показники — не платите

Якщо у квартирі встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію або тепло, оплата проводиться за фактичними показниками. Коли квартира порожня, споживання дорівнює нулю, і за ці послуги платити не потрібно. Головне — щомісяця передавати постачальникам нульові показники, інакше нарахування будуть проводити за середніми нормами споживання.

Без лічильників: оформлюємо акт непроживання

Якщо лічильників немає, закон «Про житлово-комунальні послуги» дозволяє перерахунок платежів, якщо квартира не використовувалась понад 30 днів. Для цього потрібно:

Подати заяву до ОСББ або управителя.

Отримати акт про непроживання.

Надати підтвердження відсутності у квартирі (закордонний паспорт, квитки, довідки ВПО або військової служби).

Заяву можна подати через «Дію», електронною поштою, рекомендованим листом або через довірену особу з нотаріальною довіреністю.

Після цього постачальники комунальних послуг зменшать або призупинять нарахування за відсутнє споживання. Рекомендується оновлювати документи кожні 3–6 місяців.

Платежі, які залишаються обов’язковими

Навіть якщо квартира порожня, деякі комунальні платежі залишаються незмінними:

Утримання будинку та прибудинкової території — прибирання, ремонти, обслуговування мереж.

Централізоване опалення — розрахунок здійснюється за площею житла або за показниками загальнобудинкового лічильника.

Абонентська плата за послуги (наприклад, за користування мережею чи сервісами), яка нараховується незалежно від факту проживання.

Квартира в оренді

Якщо житло здається в оренду, відповідальність за оплату комунальних послуг покладається на того, хто фактично користується послугами, за умови укладеного письмового договору.

В договорі слід зазначити

порядок оплати комунальних послуг;

передачу показників лічильників;

наслідки несплати та відповідальність орендаря.

Без договору оплата все одно залишається на власнику квартири.

Несплата комунальних послуг

Невчасна оплата призводить до

нарахування пені 0,01% за день прострочення;

можливості звернення до виконавчої служби;

арешту банківських рахунків;

блокування продажу квартири, якщо борг перевищує 20 прожиткових мінімумів.

Якщо житло пошкоджене або на окупованій території

Зруйноване житло — нарахування платежів можна призупинити, подавши акти обстеження та докази руйнування.

Окуповані території — для призупинення нарахувань необхідно надати довідки ВПО або інші офіційні підтвердження відсутності у квартирі.

Якщо постачальники не мають інформації про руйнування або показники лічильників не передаються — платежі нараховуються за середніми нормами споживання.

