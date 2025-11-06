- Дата публікації
Коли надійдуть виплати за серпень у програмі “Національний кешбек” — відповідь Мінекономіки
Виплати за програмою “Національний кешбек” затримались через технічні причини, але всі учасники отримають гроші вже наступного тижня.
Програма “Національний кешбек” продовжує працювати, а всі виплати за серпень українці отримають протягом наступного тижня.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Interfax.
“Виплата кешбеку за серпень відбудеться у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед її запуском”, — зазначив Соболев.
За словами міністра, затримка виникла через технічні процедури погодження та більшу, ніж очікувалося, кількість учасників програми.
“Виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Далі почнуться виплати за вересень”, — додав він.
Соболев підкреслив, що “Національний кешбек” — це ефективний державний інструмент підтримки українського виробника, який уже показав свою результативність.
“Є багато запитів на продовження і розширення програми на інші види продукції від самих виробників”, — сказав глава Мінекономіки.
Міністр подякував українцям, які беруть участь у програмі:
“Кожна покупка українського товару — це внесок у стабільність економіки. Саме завдяки вашій участі програма продовжує працювати”.
