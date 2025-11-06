ТСН у соціальних мережах

Коли надійдуть виплати за серпень у програмі “Національний кешбек” — відповідь Мінекономіки

Виплати за програмою “Національний кешбек” затримались через технічні причини, але всі учасники отримають гроші вже наступного тижня.

Гроші

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Програма “Національний кешбек” продовжує працювати, а всі виплати за серпень українці отримають протягом наступного тижня.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Interfax.

“Виплата кешбеку за серпень відбудеться у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед її запуском”, — зазначив Соболев.

За словами міністра, затримка виникла через технічні процедури погодження та більшу, ніж очікувалося, кількість учасників програми.

“Виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Далі почнуться виплати за вересень”, — додав він.

Соболев підкреслив, що “Національний кешбек” — це ефективний державний інструмент підтримки українського виробника, який уже показав свою результативність.

“Є багато запитів на продовження і розширення програми на інші види продукції від самих виробників”, — сказав глава Мінекономіки.

Міністр подякував українцям, які беруть участь у програмі:

“Кожна покупка українського товару — це внесок у стабільність економіки. Саме завдяки вашій участі програма продовжує працювати”.

Раніше повідомлялось, що від 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги у разі народження дитини, який суттєво змінить систему нарахувань. Стало відомо, хто саме матиме право на одноразовий платіж у 50 тис. грн та додаткові щомісячні виплати.

