Коли припинять виплати "Національного кешбеку": стала відома точна дата

Нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Націрнальний кешбек

Націрнальний кешбек

Виплати «Національного кешбеку» припинять 1 травня 2026 року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510.

Згідно з текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо ж бюджетних коштів не вистачить, то нарахування кешбеку отримувачам припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Також зазначається, що нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми. «Тисячу Зеленського» можна витратити на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.

