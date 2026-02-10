Коли українцям вигідніше купувати долари та євро — поради фінансистів

Прогноз курсу гривні та рекомендації для великих покупок. Якщо хочеш, я можу зробити ще 2–3 інтригуючі варіанти спеціально для Google Discover, щоб заголовки більше «чіпляли» увагу читачів. Хочеш, щоб я це зробив? / © Reuters

Українці можуть самостійно стежити за коливаннями курсу на валютному ринку, щоб вибрати найбільш вигідний час для купівлі чи продажу доларів та євро. Однак експерти застерігають, що «ідеального» дня для обмінних операцій не існує.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі для Новини.LIVE.

За його словами, динаміка готівкового курсу часто показує закономірності: на початку тижня долари традиційно дорожчають, а до четверга-п’ятниці курс трохи знижується.

«Для невеликих сум різниця мінімальна. Але якщо йдеться про купівлю декількох тисяч доларів, слід уважно відслідковувати коливання курсу та новини фінансового ринку», — пояснив Яремчик.

Фахівець також зауважив, що у великих обмінниках іноді може не бути достатньої кількості валюти для одноразової купівлі, а банки потребують попередньої домовленості для видачі значних сум.

Прогноз курсу долара та євро на лютий

Доктор економічних наук Олексій Плотніков поділився очікуваннями щодо офіційного курсу гривні. За його словами, швидкість девальвації гривні дещо сповільниться, і на початку року можна очікувати відносну стабільність.

«Маємо контрольовану девальвацію. Золотовалютні резерви наразі на рекордному рівні. Темпи падіння гривні зупиняться, найближчим часом курс не перевищить 44-45 грн за долар», — зазначив Плотніков.

Прогноз на лютий 2026 року: офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,50-43,50 грн за долар, а курс євро залежатиме від зміцнення американської валюти. Станом на кінець січня співвідношення долара до євро становило 1,20, що вплинуло на курс гривні, зафіксований на рівні 51,25 грн.

Корисні поради для українців

Фінансисти та регулятори нагадують, що не можна обмінювати долари США, випущені до 1914 року, адже вони недійсні.

Деякі банкноти з ознаками зносу чи пошкодження приймають лише на інкасо, а не для обміну.

Таким чином, уважне спостереження за курсами та планування обмінних операцій допомагають мінімізувати витрати при купівлі чи продажу валюти.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 11 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,09 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 13 копійок) та злотого (додав 2 копійки).