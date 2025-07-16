Коли, в які дні можна купити найдешевші квитки на потяг

Найдешевші квитки на потяги

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Планування подорожі потягом в Україні може стати значно економнішим, якщо знати певні правила формування цін на квитки «Укрзалізниці». Вартість проїзду залежить від низки чинників, таких як пора року, день тижня, тип потяга та клас вагона. Ці правила встановлені наказом Міністерства інфраструктури України, і до базової вартості застосовуються спеціальні коефіцієнти, які можуть як збільшувати, так і зменшувати ціну.

В які дні тижня найдешевші квитки

День тижня, у який ви розпочинаєте подорож, значно впливає на кінцеву ціну квитка.

Найвигідніші дні для подорожей звичайними потягами — це вівторок і середа . У ці дні застосовується понижувальний коефіцієнт 0,9 , що зменшує вартість на 10%.

Найдорожчі дні. Якщо ваша поїздка припадає на п’ятницю або неділю , будьте готові заплатити більше. У ці дні діє підвищувальний коефіцієнт 1,1 , що збільшує ціну на 10%.

Стандартна ціна. У понеділок, четвер та суботу вартість проїзду залишається незмінною і відповідає базовій (коефіцієнт 1,0).

Сезонні коливання цін: коли подорожувати найвигідніше

Ціна квитка на потяг може суттєво відрізнятися залежно від періоду року. «Укрзалізниця» застосовує сезонні коефіцієнти, які дозволяють пасажирам економити або, навпаки, вимагають трохи більше витрат.

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Традиційно, попит зростає наприкінці року, особливо з 25 по 31 грудня . У цей час до базової вартості застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,1, що збільшує ціну квитка на 10%. Тобто, якщо базова ціна становить 1000 гривень, у цей період вона зросте до 1100 гривень.

Якщо ви шукаєте максимальну економію, зверніть увагу на кінець січня, а саме з 21 по 31 число. У цей час діє понижувальний коефіцієнт 0,85, що робить квитки на 15% дешевшими. Базовий квиток за 1000 гривень обійдеться вам лише у 850 гривень.

Окремі правила для поїздів «Інтерсіті+»

Для швидкісних поїздів «Інтерсіті+» діють трохи інші коефіцієнти, які також варто враховувати для економії.

Звичайна ціна. У понеділок, вівторок та середу ціна квитка на «Інтерсіті+» зберігається на стандартному рівні (коефіцієнт 1,0).

Дешевше. У четвер та суботу вартість квитків знижується, що робить ці дні вигідними для поїздок цим типом потягів.

Дорожче . Як і у випадку зі звичайними потягами, у п’ятницю та неділю ціна на «Інтерсіті+» підвищується (коефіцієнт 1,1).

Якщо ви плануєте подорож на «Інтерсіті+» туди й назад, у вас є шанс отримати додаткову знижку. При одночасній купівлі квитків в обидва боки надається знижка 10% від загальної вартості. Це чудова можливість заощадити, якщо ваші плани поїздки чітко визначені.

Як купувати найдешевші квитки

Отже, щоб купити найдешевші квитки на потяг «Укрзалізниці», варто дотримуватися наступних порад:

Обирайте для поїздок вівторок або середу. Це найвигідніші дні тижня для більшості потягів. Для «Інтерсіті+» розгляньте поїздки у четвер або суботу. Якщо подорожуєте на «Інтерсіті+» в обидва боки, купуйте квитки одразу туди й назад, щоб отримати 10% знижки. Уникайте поїздок у новорічний період (25-31 грудня), а також у п’ятницю та неділю, якщо є можливість, адже в ці дні квитки найдорожчі. Плануйте подорожі на кінець січня (21-31 число) для максимальної сезонної економії.

Знаючи ці правила, ви зможете значно оптимізувати свої витрати на подорожі залізницею, роблячи їх не тільки комфортними, а й бюджетними.