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ТСН у соціальних мережах

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Коли вимикають світло, а бізнес працює: чому компанії тікають у хмару Новини компаній

Лютий 2022-го змінив підхід бізнесу до серверів за лічені дні. Компанії з даними у локальних дата-центрах опинилися перед простим запитанням: що буде з обліком клієнтів, фінансами й документами, якщо будівлю знеструмлять або зруйнують? Хмара перестала бути «приємним бонусом» і стала питанням виживання.

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Коли вимикають світло, а бізнес працює: чому компанії тікають у хмару

Закон наздогнав реальність майже миттєво. За тиждень до вторгнення парламент дозволив переносити державні та приватні дані у хмару — норму, якої доти просто не існувало. Українські партнери міжнародних хмарних провайдерів, як-от Cloudfresh, допомагали бізнесу зробити це швидко: вже до літа 2022-го у хмару переїхали понад 10 петабайтів даних — від міністерств і університетів до банків і приватних компаній.

Різниця між підходами стала очевидною на практиці. Бізнес, прив’язаний до фізичних серверів, втрачав доступ до даних разом зі світлом і зв’язком: коли зупинявся дата-центр, зупинялася й робота. Ті, хто вже працював у хмарі,

обслуговували клієнтів із резервного офісу, з дому чи навіть з-за кордону — так, ніби нічого не сталося.

Показовий приклад — Raiffeisen Bank Ukraine: банк перевів понад тисячу серверів у хмару за три місяці без жодного простою для клієнтів. Ще швидше спрацював ПриватБанк, що обслуговує близько 40% українців: його команда перенесла 270 застосунків і 4 петабайти клієнтських даних із 3500 серверів менш ніж за 45 днів — щоб не залежати від обладнання, яке може бути знищене.

Чому це працює? Хмара розподіляє дані між дата-центрами в різних країнах, тож фізичний удар по одній локації не означає втрати інформації. Саме ця стійкість через розподіленість і перетворила хмару з інструмента зручності на інструмент безперервності.

«Найскладніше в переїзді у хмару під час війни — не технології, а пріоритети, — каже Олег Максимович, співзасновник і генеральний менеджер Cloudfresh. — Ми починаємо з аудиту: визначаємо, втрата яких систем зупинить бізнес уже завтра, і переносимо саме їх першими».

З чого почати компанії сьогодні? Спершу — інвентаризація: складіть перелік даних і сервісів, без яких бізнес не протягне й тижня. Далі — резервні копії: перевірте, де вони зберігаються й чи будуть доступні, якщо офіс зникне. Потім — поетапний перенос, від найважливішого, із сертифікованим партнером, який супроводить міграцію без зупинки операцій. І нарешті — тест відновлення: копія має сенс лише тоді, коли з неї справді можна відновити роботу.

Війна лише пришвидшила розумне рішення. Найкращий час перенести критичне в хмару був учора. Другий за якістю — сьогодні.

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