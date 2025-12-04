Коли виплатять "тисячу Зеленського": Мінсоцполітики повідомило графік нарахувань

Мінсоцполітики повідомило графік виплат «зимової підтримки» / © ТСН.ua

Масштабна програма зимової підтримки від держави продовжує розгортатися. Стартували нові хвилі фінансування, в межах яких допомогу отримають ще понад 2,2 мільйона українців. Загалом на цей етап з бюджету виділено майже 3 мільярди гривень.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Графік виплат: кому і коли чекати гроші

Дати надходження коштів залежать від того, коли і яким способом була подана заявка. Уряд визначив такий розклад:

Від 3 грудня фінансування розпочалося для тих, хто подав заявку через застосунок «Дія» у період 18–19 листопада . Найближчими днями кошти також надійдуть тим, хто оформився 20–22 листопада .

Від 6 грудня очікується старт виплат для громадян, які оформили допомогу через відділення «Укрпошти».

Варто зазначити, що раніше, під час другої хвилі, «тисячу Зеленського» вже отримали 2,5 мільйона громадян.

Як подати заявку: дедлайн наближається

Подати заявку цьогоріч можна лише до 24 грудня. Отримати допомогу можуть усі українці, які перебувають в країні (крім тимчасово окупованих територій).

Алгоритм дій простий:

Онлайн (через «Дію»): У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек». Через «Укрпошту»: Цей варіант доступний для пенсіонерів та тих, хто не має ідентифікаційного коду. Заявку можна подати у будь-якому з 26 тисяч відділень.

Для маломобільних груп населення передбачена можливість оформлення заявки через гарячу лінію або через листонош (мобільні відділення).

На що можна витратити «тисячу Зеленського»

Кошти «Зимової підтримки» не обов’язково витрачати одразу — вони дійсні до 30 червня 2026 року.

Перелік дозволених витрат включає комунальні послуги, ліки українського виробництва, книги, квитки «Укрзалізниці» та донати на армію. Також урядовці анонсували, що незабаром ці кошти можна буде використати і на купівлю продуктів харчування.

Нагадаємо, в Україні від 21 листопада можна подавати заявки на отримання 6 500 грн в межах програми «Зимова підтримка». Цю грошову допомогу можуть отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.