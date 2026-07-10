Коли за комуналку можна не платити: юрист назвав законні підстави для перерахунку

Адвокат розповів, коли за комуналку можна не платити / © Київенерго

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Чимало українців щомісяця розраховуються за комунальні послуги й навіть не здогадуються, що між ними та постачальником існує догові. Він набуває чинності автоматично, навіть без підписання жодних офіційних бланкових документів чи паперів.

Разом із тим, чинне законодавство наділяє громадян не лише обов’язками вчасно сплачувати за рахунками, а й надає їм вагомі права, про які більшість споживачів просто не знає, про це повідомляє адвокат Вадим Чунжин.

Він пояснив, що Закон України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що надання житлово-комунальних послуг (ЖКП) здійснюється виключно на договірних засадах.

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Що має містити договір

За словами експерта, будь-яка угода про надання житлово-комунальних послуг повинна містити чітко визначені істотні умови. Якщо цих пунктів немає, документ вважається незавершеним і «сирим».

Як зазначає адвокат, закон вимагає обов’язкової фіксації таких положень:

повний перелік послуг та вимоги до їхньої якості (наприклад, конкретна температура теплоносія або гарячої води);

ціна послуги та чітко визначений порядок оплати;

права й обов’язки обох сторін із визначенням зон відповідальності;

відповідальність за порушення умов (зокрема, штрафи чи пеня для виконавця за надання поганого сервісу);

порядок внесення будь-яких змін та спосіб обов’язкового попередження споживачів про оновлення тарифів;

строк дії документа та умови, за яких його можна розірвати.

Коли комунальники мають право відключити послугу

За загальним правилом, постачання житлово-комунальних послуг має відбуватися безперервно. Проте правове поле передбачає три виключення, коли тимчасова перерва є цілком законною. Мова йде про проведення планових ремонтів чи профілактики, технологічну перерву в міжопалювальний період для тепломереж, а також про невідкладну ліквідацію наслідків аварій.

Водночас для надавачів послуг діють жорсткі правила інформування населення.

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«Плановий ремонт? Вас зобов’язані попередити через медіа чи іншим гарантованим способом не пізніше ніж за 10 робочих днів! Мають вказати причину та точний строк», — зазначає Вадим Чунжин.

Якщо ж на лінії чи підстанції сталася аварійна ситуація, терміни для зворотного зв’язку стають ще жорсткішими. Про екстрене вимкнення та причини аварії комунальники зобов’язані сповістити громадян протягом трьох годин з моменту припинення подачі послуги.

Коли закон дозволяє не платити

Адвокат наголошує, що українці не повинні віддавати гроші за те, чого фактично не отримували. Якщо норми безперервності порушено без дотримання правил, споживач має законні підстави для не платити.

«Запам’ятайте золоте правило частини 5 статті 16 Закону: якщо послуги немає через ремонт чи аварію — плата за час цієї перерви не нараховується! Виконавець зобов’язаний зробити перерахунок», — пояснив правозахисник.

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Також варто враховувати, що відповідальність за якість ЖКП безпосередньо всередині багатоквартирного будинку залежить від обраної моделі управління. За належний стан внутрішньобудинкових мереж та комунікацій відповідає або управитель (ОСББ чи ЖЕК), або самі співвласники будинку — залежно від того, які умови прописані у колективній угоді.

Комуналка в Україні — останні новини:

Власникам порожніх квартир все одно доведеться платити за опалення та утримання прибудинкової території, наголосила адвокатка Олена Воронкова. Водночас послуги з вивезення сміття, електро- та водопостачання можна «заморозити» через заяву до обслуговуючої компанії, а за наявності лічильників достатньо передавати показники.

Також українцям, які сплачують комуналку онлайн, паперові квитанції зберігати не обов’язково, адже всі дані автоматично фіксуються в банківському додатку. Натомість тим, хто користується поштою чи сторонніми сервісами, радять зберігати чеки щонайменше рік, щоб уникнути суперечок із постачальниками послуг.

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