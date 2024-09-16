Комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків: чого очікувати бізнесу

У разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня.
У понеділок, 16 вересня, податковий Комітет ВРУ ухвалив повторну першу версію законопроєкту про підвищення податків №11416-д.
Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, "ЗА" - 19, утрималося - 3, проти - 1.
Текст передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економомічного бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Железняк зауважив, що у разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня.
"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024 та 137 млрд грн - в наступному. Голосування у першому читанні вже в найближчі дні", - додав нардеп.
Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
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