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Комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків: чого очікувати бізнесу

Комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків: чого очікувати бізнесу

В Україні можуть підняти податки / Фото: pixabay.com

У разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня. 

У понеділок, 16 вересня, податковий Комітет ВРУ ухвалив повторну першу версію законопроєкту про підвищення податків №11416-д.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, "ЗА" - 19, утрималося - 3, проти - 1.

Текст передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП
  • авансові внески на АЗС
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи 
  • 25% прибутку на фінустанови 
  • помісячна звітність ПДФО (для економомічного бронювання)
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році. 

Железняк зауважив, що у разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня. 

"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024 та 137 млрд грн - в наступному. Голосування у першому читанні вже в найближчі дні", - додав нардеп.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

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