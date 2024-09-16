Комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків: чого очікувати бізнесу

У разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня.

У понеділок, 16 вересня, податковий Комітет ВРУ ухвалив повторну першу версію законопроєкту про підвищення податків №11416-д.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, "ЗА" - 19, утрималося - 3, проти - 1.

Текст передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1-2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економомічного бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Железняк зауважив, що у разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня.

"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024 та 137 млрд грн - в наступному. Голосування у першому читанні вже в найближчі дні", - додав нардеп.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

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