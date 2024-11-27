Комітет ВР підтримав підвищення акцизів на цигарки: наскільки збільшаться витрати курців

Від початку нового року ціна пачки цигарок збільшиться на 40 грн.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав в цілому урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. Законодавчу ініціативу підтримали 18 членів комітету, лише один утримався "через мінливу позицію Мінфіну".

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, який, власне, не голосував.

Законопроєкт зокрема передбачає поступове зростання протягом чотирьох років розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Євросоюзу 2011/64.

"Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. Самі ставки у таблиці. Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати", – зазначив нардеп.

Збільшення акцизу на тютюнові вироби / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Очікується, що наступного року закон дозволить поповнити бюджет додатково на 20 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні від січня змінився зовнішній вигляд сигарет. За новими правилами 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння.

Читайте також: