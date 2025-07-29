Компанія «СТОІК» – переможець премії «Вибір споживача 2024»

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Це визнання вже всьоме підтверджує високу репутацію компанії в номінаціях «Компанія року» та «Вибір споживача» на ринку медичних виробів для допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Нагороду присуджено за стабільність репутації, системну присутність на ринку та експертну оцінку діяльності компанії.

«Для нас ця відзнака – не лише визнання стабільності бізнесу, а насамперед знак довіри з боку професійної спільноти. Ми вдячні нашим клієнтам за багаторічну співпрацю й надалі будемо впроваджувати сучасні технології та рішення для клінік ДРТ в Україні».

Про компанію «СТОІК»

«СТОІК» – українська компанія, що з 2005 року спеціалізується на дистрибуції високоякісного медичного обладнання та витратних матеріалів для потреб ДРТ. Офіційний сайт: http://stoik.com.ua

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Компанія є офіційним представником в Україні провідних світових виробників у сфері ДРТ, зокрема:

COOK Medical (США, Австралія, ЄС)

Gynotec (Нідерланди)

Oosafe (Данія)

ТОВ «Компанія «СТОІК» працює у тісній співпраці з провідними клініками та фахівцями, забезпечуючи найвищу якість продукції, що відповідає міжнародним стандартам. Уся продукція сертифікована в Україні та проходить суворий контроль якості.

Завдяки довгостроковим партнерствам із клініками ДРТ компанія регулярно оновлює портфель товарів відповідно до актуальних потреб ринку. Керівництво компанії перебуває в постійному пошуку інноваційних рішень, які дозволяють впроваджувати нові технології в лабораторіях ЕКЗ по всій Україні.

ТОВ «Компанія «СТОІК» є щорічним учасником медичних заходів в Україні та за її межами: УАРМ (Українська Асоціація Репродуктивної Медицини) та ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Ми цінуємо можливість обмінюватися досвідом з професіоналами галузі, презентувати нові рішення та підтримувати розвиток ДРТ в Україні.

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