Компанія «АТБ» взяла під опіку зруйнований ворогом будинок у Львові: на відновлення виділено 11,8 млн грн

Уже третій рік поспіль ворог порушує усі можливі правила війни, наносячи підступних ударів по мирних українських містах. Значних руйнувань зазнає інфраструктура населених пунктів, які знаходяться за багато сотень кілометрів від лінії фронту.

Серед них є й славетне місто Львів, відоме на весь світ своїми кав'ярнями, щільною забудовою та величезною кількістю історичних і культурних пам'яток. Тільки під час нещодавньої масованої ракетної атаки, що сталася 4 вересня, в місті Лева було пошкоджено майже дві сотні будівель, у тому числі й житлових.

Як відповідальний бізнес компанія «АТБ» однією з перших відгукнулася на заклик Львівської міської ради та долучилася до благодійного проєкту «Візьми будинок під опіку».

Лідер вітчизняного ритейлу виділив 11,8 млн грн на повне відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця, 44а, де було цілком зруйновано дах, обвалилися внутрішні стіни, перекриття, відсутні балкони, вікна, двері тощо. Будівля не є пам’яткою архітектури, проте це не знижує її значення для старовинного міста та його мешканців.

Суть ініціативи, яку впровадив міський голова Львова Андрій Садовий, у залученні компаній і підприємств до справи відновлення міської інфраструктури. Це не збір коштів, а взяття конкретного будинку під опіку задля його відновлення. Тож компанія, яка є майже ровесницею української незалежності, сприятиме українській стійкості та незламності, а також пришвидшить повернення українців до власних осель.

«Ми дуже вдячні «АТБ» за таку допомогу, адже коли у Львові 189 будинків зазнали руйнувань різної складності та потребують негайного відновлення, то навіть фізично одночасно все виконати дуже складно. Тому фінансова допомога різних організацій, підприємств є дуже вагомою. Це показує нашу стійкість і єдність», — наводить слова першого заступника голови Львова Андрія Москаленка офіційний сайт Львівської міськради.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення компанія «АТБ» стала надійною опорою для українського війська та суспільства загалом. Задля підтримки наших захисників компанія вже реалізувала десятки благодійних ініціатив, передавши на фронт більш як тисячу автівок різного призначення та багато дронів. Збору безпрецедентного 168-мільйонного донату для ЗСУ присвятили відзначення 30-річчя «АТБ». Загальна сума допомоги від «АТБ» вже сягає майже 2 млрд грн і продовжує швидко зростати, адже наш непростий шлях до перемоги триває!