Компанія «АТБ» за 2024 рік переробила в Польщі понад 12 мільйонів використаних батарейок

Українці вразили весь світ своєю незламністю та силою духу. Нам спільними зусиллями вдалося добряче надломити хребет агресивному ворогу, який десятиріччями накопичував озброєння та мав на меті захопити нашу країну за лічені дні. Героїчний спротив триває вже близько десяти років (з часів початку АТО 2014-го), протягом яких наш характер загартувався ще більше.

Однак, як виявилося, жодні безпрецедентні виклики війни та надскладні випробування не здатні змінити українського шанобливого ставлення до екології рідного краю, позбавити нас думок про здоров'я майбутніх поколінь та ефективне використання ресурсів планети.

Цей факт наочно підтвердили річні підсумки спільного екопроєкту «АТБ», Duracell та SAV-ORBICO «Утилізуй сьогодні для чистого завтра», який було розпочато відповідальним бізнесом задовго до повномасштабного вторгнення. Відповідальна за збір, сортування та відправку на експорт команда BatterFly, що має найбільшу мережу пунктів збирання використаних батарейок в Україні.

Протягом 2024 року покупцями «АТБ» у різних куточках України було зібрано 138 тонн використаних батарейок, що на 6% більше за попередній рік. Ще роком раніше, у 2022-му, цей показник становив близько 90 тонн.

Минулого року завдяки зусиллям «АТБ» було доправлено на переробку до спеціалізованих європейських підприємств 249,7 тонни небезпечних для природи використаних елементів живлення. Станом на сьогодні 243 тонни (це більш як 12 млн батарейок) уже перероблені відомим польським заводом BatEKO.

За обсягами зібраних і доправлених на переробку батарейок «АТБ» сьогодні майже з двократною перевагою випереджає всіх вітчизняних ритейлерів. Протягом дії зазначеного проєкту закордонні підприємства переробили понад 28 мільйонів використаних батарейок (майже 555 тонн), які зібрали покупці найбільшої торговельної мережі. Це дає можливість не тільки системно рятувати українське довкілля від шкідливих елементів (небезпечних речовин, металів, лужних сполук, кислот тощо), але й зберігати ресурси планети, повернути для повторного використання цінні матеріали з відпрацьованих батарейок.

Нагадаємо, що в понад 1250 магазинах добре знайомої кожному українцю торговельної мережі встановлені спеціальні бокси для збирання використаних батарейок. Їх легко помітити, адже для зручності вони виготовлені у формі впізнаваної батарейки Duracell. Минулого року частину боксів було оновлено, на них розміщено QR-код із посиланням на повну інформацію про екопроєкт та онлайн-лічильник зібраних батарейок.