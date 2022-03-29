Компанія Decathlon таки вирішила зупинити свою роботу в Росії

Decathlon також заявив, що "підтримуватиме своїх співробітників у РФ".
Французька компанія Decathlon заявила про призупинення своєї роботи у Росії, оскільки через санкції не може виконати поставки своєї продукції до РФ.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Підрозділ солідарності Decathlon, розташований у Польщі, який близький до потреб, централізує наші пожертви (обладнання та основні продукти на суму 2,6 мільйона євро) місцевим неурядовим організаціям. Ми також створили фонд солідарності з 1 мільйоном євро для підтримки постраждалого населення", - йдеться у повідомленні.
Французький гігант спортивних товарів уточнює, що й надалі підтримуватиме "2500 членів російської команди, деякі з яких працюють у компанії від 2006 року".
Нагадаємо, Національний банк України вітає рішення Bloomberg призупинити роботу в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.