Компанія «Київстар» і фонд «Повернись живим» зібрали 65 млн грн на мобільні системи зв’язку для ППО

Ініціатива й внесок від Київстар є першою частиною допомоги зі 100 мільйонів гривень для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023-го.

Компанія «Київстар» та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» акумулювали 65 мільйонів гривень для Повітряного командування «Південь» в рамках спільного проєкту «Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО». Зокрема, 50 млн грн задонатив Київстар. Ще 15 мільйонів було зібрано завдяки 132 тис. абонентів компанії за допомогою благодійної Суперсили «Допомога ЗСУ».

«Підтримувати захисників – наш постійний обов’язок, як української компанії. Нам в Київстар важливо реалізовувати проєкти, які будуть закривати потреби військових та зберігати життя людей. І мобільні системи зв’язку для ПвК «Південь» – це те, що потрібно вже сьогодні для забезпечення безпеки українців. Ми дякуємо усім абонентам, які приєднуються до соціально-важливих ініціатив Київстар та разом з нами наближають перемогу», — коментує Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Збір в рамках проєкту, який запустили у квітні, було закрито всього за 3 місяці. Нагадаємо, що ініціатива й внесок від Київстар є першою частиною допомоги зі 100 мільйонів гривень для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023 р. Завдяки зібраним коштам, сили ПвК «Південь», які прикривають Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, отримають десять комплексних апаратних звʼязку (КАЗ). КАЗи — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені фахівцями фонду «Повернись живим» і військовими протиповітряної оборони ПС ЗСУ.

«Комплексні апаратні звʼязку (КАЗи), які ми передамо військовим разом із Київстар — це така відповідь на нові виклики війни. Обладнані на базі прохідних вантажівок, КАЗи координують роботу та організовують звʼязок між підрозділами ППО. Вони приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойовий підрозділ», — пояснює заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

Наявність та робота КАЗів в ПС ЗСУ значно підвищать ефективність захисту повітряного простору над південними регіонами України.

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» продовжує акумулювати кошти на поточні потреби Повітряних Сил ЗСУ. Підтримати діяльність фонду можна, задонативши на його рахунок.