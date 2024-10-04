Компанія «Київстар» увійшла до ТОП-50 найкращих роботодавців України і здобула перемогу в індустрії Телеком

Компанія «Київстар» здобула визнання як один із найкращих роботодавців України, увійшовши до рейтингу ТОП-50 за версією видання NV у партнерстві з Odgers Berndtson Україна. Компанія стала переможцем в індустрії Телекомунікації та була відзначена у трьох додаткових номінаціях рейтингу.

Окрім загального рейтингу, Київстар здобув першість ще у трьох окремих номінаціях: «Підтримка ветеранів і їхніх родин», «Матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу» та «Підтримка добробуту співробітників».

«Ми дякуємо організаторам за високу оцінку нашої роботи. Насправді, ця відзнака означає, що навіть у найскладніші часи Київстар залишається справжньою родиною. З початку повномасштабного вторгнення наші співробітники демонструють неймовірну стійкість та відданість справі, забезпечуючи зв’язок в надважких умовах, попри обстріли та блекаути, – коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар. – Наш обов'язок – забезпечити їм надійний тил, щоб кожен міг зосередитися на виконанні своєї роботи, знаючи, що про нього подбають. Ми пишаємося тим, що змогли не лише зберегти, але й посилити програми підтримки нашої команди – від ветеранів до тих співробітників, які щодня забезпечують зв'язком мільйони українців. Це визнання – заслуга кожного члена нашої команди».

Рейтинг найкращих роботодавців – спільний проєкт NV і міжнародної компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на пошуку та оцінці керівників вищого рівня. У дослідженні взяли участь 152 найбільші компанії України, відібрані за критеріями виручки та кількості працівників.

Церемонія нагородження відбулася 2 жовтня 2024 року під час форуму «Бізнес і війна – Діалоги про майбутнє», де представники бізнесу та влади обговорювали найбільш актуальні виклики підприємництва в умовах війни.