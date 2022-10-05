Компанія Mars оприлюднила свіжий звіт "Плану сталого розвитку через покоління"

Це результати дій, виконаних протягом 2021 року і спрямованих на збереження планети, підвищення доходів й покращення умов праці співробітників, а також на допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Опублікований звіт містить ключові показники за минулий рік і цілі до 2050 року.

Згідно зі звітом, у 2021 році компанія скоротила викиди парникових газів на 6,1% і споживання води на 24% порівняно з базовим рівнем 2015 року (попри те, що її діяльність зросла). Окрім того, Mars використовує 72% електроенергії, яка надходить з відновлюваних джерел.

Турбуючись про екологію, світовий виробник прагне надавати лише пакування, яке можна переробляти, використовувати повторно або компостувати. За даними компанії, Mars модернізує більш ніж 12 000 компонентів для пакування власної продукції. На підприємствах видалено понад 2 800 метричних тонн пластику й поставлено за мету скоротити кількість первинного пластику на 30%.

Інша довгострокова ціль полягає в покращенні умов життя фермерів, робітників, жінок і дітей. Компанія розробила програму збільшення доходів і підтримки прав людини, що охопила 442 200 осіб. Актуальні проблеми, на яких зосереджено зусилля: гендерна дискримінація, відсутність прожиткового мінімуму, психічне й фізичне здоров'я та безпека, а також примусова і дитяча праця. Понад 41 000 жінок отримали можливість примножити власні заощадження та розвинути навички підприємництва.

Ще один напрямок дій компанії — забезпечення суспільства і домашніх тварин здоровою їжею. У 2021 році виробник скоротив вміст натрію у продуктах на 3,2% і надав 848 млн порцій овочів, завдяки чому кількість здорових страв зросла на 300 млн порівняно з 2020 роком і становила 4,3 млрд. Ціль Mars до 2025 року — виробляти 5,5 млрд порцій здорової їжі на рік. Також компанія пожертвувала понад 23 млн обідів найменш незахищеним верствам населення.

Більше подробиць зі звіту можна переглянути за посиланням.