Компанія Unilever призупиняє діяльність у Росії та виділить для України 5 млн євро гуманітарної допомоги

Компанія Unilever призупиняє діяльність у Росії та виділить для України 5 млн євро гуманітарної допомоги

Компанія більше не інвестуватиме в економіку РФ.

Компанія Unilever призупинила весь імпорт та експорт у Росії. Також "гігант" більше не інвестуватиме в країну-агресорку.

Про це повідомляє CNN.

Гігант продуктів харчування та споживчих товарів, який володіє відомими брендами також припиняє всі витрати на рекламу в ЗМІ та інших російських платформах.

У компанії Unilever також додали, що вони дбають про безпеку своїх співробітників в Україні та планують виділити нашій державі 5 млн євро для гуманітарної допомоги. Компанія також анонсувала програму добровільного збору допомоги від своїх співробітників по всьому світу. Зібрану суму буде подвоєно із коштів компанії.

"Ми приєднуємося до закликів припинити цю війну і сподіваємося, що мир, права людини та міжнародне верховенство права переможуть", - йдеться у заяві компанії.

Unilever володіє понад 400 брендами по всьому світу, включаючи Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry, Magnum та Lynx, TRESemme`, Clear, Timotei, Pure Line, "Бархатные ручки", Camay, "Черный жемчуг", "100 Рецептов красоты" та інші.

Нагадаємо, McDonald's через війну в Україні закриває усі свої заклади в Росії.

Також ТСН.ua публікує список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.

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