Компанія UPG, за якою стоїть білоруський олігарх і син Лукашенка, прорвалася на польський ринок - ЗМІ

Мережа АЗК UPG, яка де-факто, за інформацією ЗМІ, належить білоруському олігарху Миколі Вороб'ю та сину диктатора Олександра Лукашенка Віктору, вийшла на польський ринок. Компанія офіційно позиціонує себе як українська, але за даними видання obozrevatel.com, "ребрендинг" зроблено лише для того, щоб оминати всі санкції Євросоюзу завдяки підставних особам.

Про це виданню стало відомо з власних джерел. Як повідомляє своєю чергою Enkorr, компанія вже встигла дістатися і на польський ринок. Так, фінансовий директор UPG з 2020 року Інна Яценко стала головою правління польського підприємства Baltchem SA Zakłady Chemiczn, а співвласник Вікторія Петренко увійшла до складу ради його директорів, йдеться у повідомленні.

"Перш ніж стати частиною українського бізнесу та "перефарбуватися" в UPG, компанія входила в орбіту білоруського олігарха Миколи Вороб'я. Нині, за нашими даними, за нею стоїть і керує Микола Воробей, він також є бізнес-партнером старшого сина Лукашенка Віктора", - пише obozrevatel.com.

За даними Puls Biznesu, у грудні минулого року інвестиційний фонд Warsaw Equity Group оголосив, що продав 100% акцій Baltchem SA Zakłady Chemiczne. Одним із покупців виявився Ян Бобрек, імовірно син Яна Едварда Бобрека, паливного бізнесмена із Щецина. Газета пояснює, що сьогодні син управляє компаніями Oktan Energy та Arcturus, заснованими його батьком.

UPG цю інформацію спростували та заперечували будь-які інвестиції до Польщі.

Як повідомляє Puls Biznesu, у галузі чути, що українці з UPG дуже активні на польському паливному ринку і є великим гравцем на ринку постачань в Україну, а зміна власників у Baltchem це дуже важлива подія для польської паливної промисловості: "Понад те, мережа UPG була значним дистриб'ютором білоруського пального в Україні, і ці зв'язки не викликають ентузіазму у представників польського паливного ринку. Також сумнівно, що транзакція була приватною і, ймовірно, не підпадає під дію жодних правил із захисту критичної інфраструктури, зазначає видання. Проблема також і те, що один із двох морських терміналів працюватиме не на ринкових умовах, а забезпечуватиме потреби України, а це означає, що можливості польського імпорту будуть обмеженими".

"Білоруський бізнесмен Микола Воробей вважається головним нафтовим "гаманцем" Олександра Лукашенка, за що потрапив під санкції ЄС 17 грудня 2020 року. Також відомо, що у лютому 2021 року Рада національної безпеки та оборони України оголосила про санкції, де до списку потрапив Віктор Медведчук, з яким Миколи Вороб'я пов'язували бізнес-інтереси", - йдеться в матеріалі obozrevatel.com.

Видання також зазначає, що одіозний політик Віктор Медведчук через банк Миколи Вороб'я купував в Україні телеканали News One та ZIK. Також Вороб'ю належала частина скандально відомого продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який Україна повернула у державну власність рішенням РНБО, підкреслює видання.