Компанія Vičiūnai Group запустила процес пришвидшеного виходу з Росії та найняла консультантів

Міжнародна продовольча компанія Vičiūnai Group найняла консультантів з Ernst & Young, щоб швидше вийти з російського ринку.

Наразі ця компанія продовжує процес продажу своїх активів у Російській Федерації.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Треба визнати, що перші тижні після початку війни були хаотичними. Ми відволікалися й робили помилки. Рішення повністю покинути Росію допомогло швидко уточнити цілі, а команда професіоналів з EY надала процесу продажів новий імпульс і чітку структуру. Можу сказати, що у сенсі оцінки прогресу ми сьогодні одні з лідерів у категорії "вихід з Росії". Я не виключаю можливості того, що влада почне створювати перешкоди, але поки процес проходить відносно гладко", – каже член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс.

Очікується, що процес до моменту підписання контракту та завершення операції буде завершено приблизно через 3 місяці. Компанія не планує більше повертатись до Росії.

"Деякі західні концерни продають свій бізнес за символічну ціну, але зберігають можливість викупу акцій через невизначений термін. Ми цього робити не будемо – ми залишаємо Росію назавжди", – зазначив Д. Матіошайтіс.

Зазначимо, що компанія ухвалила рішення про повний вихід з Росії ще 7 березня. Vičiūnai Group, яка працює в Україні, із самого початку війни підтримує Україну. Об’єм підтримки перевищує 500 тис. євро. Підприємства групи також надають у користування власну важку техніку та харчові продукти.

У Литві Vičiūnai Group опікується розміщенням, харчуванням біженців та надає їм робочі місця. Крім того, внаслідок війни в Україні Vičiūnai Group вже втратила свій логістичний склад, який повністю згорів після обстрілу російської артилерії. Продукція, яка до того зберігалася на складі, передавалась українським військовим та підрозділам ТрО.

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