Компанії Mars та Mondelēz припиняють інвестиції у Росії та дадуть гуманітарну допомогу Україні

Компанії засудили агресію Росії проти України.
Друга найбільша у світі компанія-виробник продуктів харчування Mondelēz International та американська продовольча компанія Mars припиняють інвестиції в Росію через її агресію проти України.
Про це йдеться у заяві компанії.
Так, компанія засудила війну Росії проти України та закликала припинити кровопролиття.
"Ми скорочуємо всі неважливі види діяльності в Росії, водночас допомагаючи підтримувати безперервність постачання продуктів харчування в непрості часи, що попереду. Ми також продовжимо підтримувати наших колег на ринку, які стикаються з великою невизначеністю. Ми зосередимо свою діяльність на основних пропозиціях, припинимо всі нові капітальні інвестиції та призупинимо витрати на рекламні засоби масової інформації", - йдеться у заяві компанії.
Також компанія Mondelēz пообіцяла надати фінансову допомогу постраждалим від війни в Україні.
"З початку вторгнення ми припинили будь-яку активність у соціальних мережах у Росії та Білорусі, а також вирішили призупинити всю рекламу в Росії та Білорусі. Крім того, ми призупинили нові інвестиції у Росії", – йдеться у заяві гендиректора Mars Гранта Ріда.
Він додав, що на додаток до пожертв продуктів харчування компанія робить пожертвування у розмірі 2 млн дол. на підтримку подолання цієї гуманітарної кризи.
Нагадаємо, список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.
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