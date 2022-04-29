Компанії, які втратили своє майно через напад Росії, можуть реєструвати заявки в "Дії" - Шмигаль

Приватні компанії, які втратили свої майно через напад Росії на Україну, також можуть реєструвати заявки у "Дії".
Це дасть змогу сформувати реєстр пошкодженого або знищеного майна, щоб потім усе відбудувати.
Про це 29 квітня під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно в "Дії". Ухвалили відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні Уряду. Це дасть змогу сформувати нам детальний реєстр пошкодженого й знищеного майна, аби все відбудувати після нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.
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