Компанії, які втратили своє майно через напад Росії, можуть реєструвати заявки в "Дії" - Шмигаль

Компанії, які втратили своє майно через напад Росії, можуть реєструвати заявки в "Дії" - Шмигаль

Приватні компанії, які втратили свої майно через напад Росії на Україну, також можуть реєструвати заявки у "Дії".

Це дасть змогу сформувати реєстр пошкодженого або знищеного майна, щоб потім усе відбудувати.

Про це 29 квітня під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно в "Дії". Ухвалили відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні Уряду. Це дасть змогу сформувати нам детальний реєстр пошкодженого й знищеного майна, аби все відбудувати після нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

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